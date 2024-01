FenImprese Crotone, è iniziata la corsa alla presidenza provinciale

Non è spuntato ancora nessun nome, ma la corsa all’incarico di presidente provinciale di Fenimprese Crotone è già partita. Le elezioni si terranno tra circa tre mesi e la scelta decreterà il nome di chi guiderà l’associazione datoriale più rappresentativa nella provincia di Crotone. A passare il testimone sarà Francesco Facino, nominato Coordinatore Regionale, che lascerà il campo libero a tre aspiranti presidenti. Chi sarà dunque in testa alla sede provinciale, dovrà conoscere bene le complesse dinamiche e i delicati equilibri territoriali mettendo sempre al primo posto le imprese locali. Dalle prime indiscrezioni si tratta di imprenditori di lustro che desiderano candidarsi alla presidenza di Fenimprese provinciale, che è assolutamente ambita, perché è una associazione con oltre 35 dipendenti su Crotone e provincia - si è sviluppata con sedi in quasi tutta Italia e nel mondo - e detiene il gruppo Iprogec che si occupa di sicurezza sul lavoro, privacy, haccp con corsi di formazione continui, professionali e anche universitari. La scelta del nuovo presidente sarà espletata da un consiglio di saggi che sono i dirigenti massimi dell’associazione, dalle sedi di Crotone, Cirò Marina, Isola Capo Rizzuto, Cutro e Cotronei. Non ci resta che attendere la nomina ufficiale augurando ai candidati ‘buona fortuna’.