Voce querela Fabrizio Meo e Lino Polimeni; FdI prende le difese del consigliere comunale

La giunta comunale di Crotone ha autorizzato il sindaco Enzo Voce a presentare una denuncia querela nei confronti del consigliere comunale Fabrizio Meo e del giornalista Lino Polimeni.

La vicenda risale ad una trasmissione andata in onda a dicembre dello scorso anno: "nel corso della diretta tv - si legge nel provvedimento - si è assistito ad inaccettabili illazioni, insinuazioni ed accuse infamanti e diffamanti che il Consigliere ha rivolto al Sindaco di Crotone, nella sua qualità ma anche a tutta l’Amministrazione Comunale, ai dirigenti ed all’intero Consiglio Comunale e che il conduttore televisivo ha avallato con i suoi toni le parole lesive pronunciate e ne ha consentito la diffusione ad un pubblico imprecisato e tuttavia notoriamente numeroso e diffuso".

In quella occasione, Meo denunciò la presenza di brutti ceffi nel palazzo municipale e durante i lavori della civica assise, lasciando intendere che il sindaco abbia personalmente autorizzato l'accesso all'edificio a persone che non ne avrebbero titolo né diritto. Istigato da Polimeni, si lascia andare anche ad allusioni sui giornalisti comprati per il classico tozzo di pane e rei di ignorare qualunque sua iniziativa ma anche sul silenzio degli inquirenti.

L'esecutivo ha dato mandato a Voce a sottoscrivere in nome, per conto e in rappresentanza dell'Ente, la denuncia querela ed ogni altra eventuale integrazione a carico del consigliere comunale e del giornalista affinché vengano perseguiti a norma di legge per i reati di diffamazione e calunnia, nonché a procedere con successivo atto alla costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni che potrebbero derivare al Comune.

Sulla vicenda è intervenuto il coordinamento provinciale di Crotone di Fratelli d'Italia con una nota a firma di Michele De Simone, Giovanni Iaconis e Aldo Iozzi: "Non dubitiamo dell'onestà politica ed intellettuale del consigliere Meo e lo invitiamo ad andare avanti in questa vera e propria battaglia contro un sistema che apparentemente vuole sembrare portare benefici su Crotone ma che in verità i benefici li porterà altrove".