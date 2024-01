Dodici anni di scatti con lo smartphone, da lunedì 15 in mostra le foto di Emilio Arnone

L'inaugurazione ha avuto luogo in un'affollata cornice di pubblico. "Sono particolarmente soddisfatto di aver promosso questa iniziativa che già dalla sua inaugurazione ha trovato l'interesse del pubblico" commenta l'assessore alla Cultura Nicola Corigliano. "Arnone, attraverso i suoi scatti ci presenta la quotidianità in tutte le sue sfumature. Un ulteriore valore è quello dell'utilizzo dello smartphone come strumento per evidenziare e diffondere la bellezza".