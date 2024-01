"Il parco giochi", romanzo firmato dall'israeliano Kenan Zohar e ambientato a Crotone

Esce per i tipi della Family Editore il romanzo di Kenan Zohar Il parco giochi (246 pagine), una storia d'integrazione sociale e di amicizia intergenerazionale ambientata a Crotone. Il romanzo è stato scritto in italiano da Kenan Zohar, architetto e autore israeliano residente a Londra, innamorato della cultura e della storia italiana.

Kenan Zohar è nato a Gerusalemme nel 1975. Nel 2002 si è laureato in architettura al Politecnico di Haifa e si trasferisce in Inghilterra. Dopo una prima visita in Italia nel corso dei suoi studi, inizia a imparare l’italiano e, una volta raggiunta una buona padronanza della lingua, dedica il suo tempo libero alla scrittura.