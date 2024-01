Elezioni consiglio provinciale Crotone, presentate sei liste: 35 candidati in corsa

CROTONE - Sono se le liste, per trentacinque candidati, presentaste per competere alle elezioni del Consiglio provinciale di Crotone che si terranno il 3 febbraio prossimo. Nelle giornate di sabato 13 gennaio e di domenica 14 gennaio 2024 si sono svolte le operazioni dell’Ufficio Elettorale Provinciale, di raccolta delle candidature per il rinnovo del Consiglio Provinciale.

A mezzogiorno di domenica 14 gennaio 2024, sono risultate sei le liste presentate e nei prossimi giorni sarà effettuata la convalida e l'ufficialità delle liste e dei candidati. Tre le liste ci sono quelle con i simboli di partito di Fratelli d'Italia e Partito democratico; presente anche la liste del movimento 'Idea comune' del presidente della Provincia, Sergio Ferrari, che ha anche una sua seconda lista in competizione. La lista 'Grande centro' è quella che vede insieme Forza Italia e Noi moderati. Si rifà alla maggioranza consiliare che sostiene il sindaco Vincenzo Voce la lista 'Crescere in provincia'. Ricordiamo che si tratta di una elezione di secondo livello nella quale i candidati sono gli amministratori comunali dei 27 comuni della provincia e votano sindaci e consiglieri comunali.

Queste le liste, tra parentesi i comuni di provenienza del candidati.

CRESCERE IN PROVINCIA

Vincenzo Familiari (Crotone) Paola Liguori (Crotone) Domenico Pipo Lo Guarro (Crotone) Iginio Pingitore (Crotone) Ginetta Tallarico (Crotone)

PARTITO DEMOCRATICO

Francesco Seminario (sindaco Casabona) Andrea De Vona (Crotone) Vincenzo Girimonte (Cotronei) Franco Parise (Verzino) Gianluca Basile (Santa Severina) Rosina Marra (Pallagorio) Mariangela Arabia (Santa Severina) Maria Greca Fauci (Isola Capo Rizzuto)

GRANDE CENTRO

Mario Megna (Crotone) Luigina Vallone (Isola Capo Rizzuto) Antonio Ierardi (Petilia Policastro) Carmelina Comberiati (Petilia Policastro) Teresa Bruno (Cirò)

FRATELLI D'ITALIA

Cataldo Maltese (Melissa) Martina Mercurio (Isola Capo Rizzuto) Elisabetta Parrotta (Cutro) Saverio Punelli (Crucoli) Adelina Rizzuto (Scandale)

IDEA COMUNE

Antonio Ceraso (sindaco di Cutro) Raffaele Gareri (Isola Capo Rizzuto) Umberto Lorecchio (sindaco Pallagorio) Fabio Manica (Crotone) Giusy Pirito (Cirò Marina) Giovanna Provveduto (Mesoraca)

SERGIO FERRARI PRESIDENTE