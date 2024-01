Telefono cellulare trovato in cella nel carcere di Crotone

CROTONE - Un micro telefono cellulare completo di cavo per la ricarica è stato trovato nella cella di un detenuto nel carcere di Crotone. A scoprirlo sono state unità della Polizia penitenziaria, a seguito di accertamenti investigativi. "È sempre e solo grazie all'alta professionalità dei baschi azzurri della Polizia penitenziaria che ancora una volta si è riusciti a garantire la sicurezza interna degli istituti - afferma Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe - anche se, nei mesi scorsi, abbiamo appreso dai vertici del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che si sta lavorando al progetto di schermatura degli istituti, proprio per neutralizzare l’utilizzo dei telefoni cellulari e scoraggiarne l’introduzione, garantendo così quella prevenzione che, in casi di questo tipo, può risultare più efficace della repressione".