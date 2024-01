Strongoli, dipendenti ditta raccolta rifiuti senza stipendio: proclamato sciopero

STRONGOLI – Mancati pagamenti di stipendio e del versamento del quinto. Per questo motivo la Foit Cisl ha proclamato per martedì 16 GENNAIO 2024 uno sciopero del personale della Ditta Tecnew addetto al servizio dell’igiene urbana del Comune di Strongoli. L’astensione dal lavoro da parte di 11 lavoratori è stata decisa a seguito della vertenza esperita nei giorni addietro tra la Prefettura, la ditta e la Fit Cisl sulle mancate erogazioni degli stipendi, versamento delle cessioni del quinto dello stipendio e consegna dei dispositivi di protezione individuale. In una nota della Fit Cisl, gli operai chiedono “scusa alla cittadinanza per il disagio che sarà arrecato nella giornata del 16 gennaio 2024”.