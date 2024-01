Ok da Ue a 120 milioni di aiuti per collegamenti aerei Calabria

La Commissione europea, in base alle norme Ue sugli aiuti di Stato, ha approvato un regime italiano di 120 milioni di euro per sostenere la creazione di nuovi collegamenti aerei da e per gli aeroporti della regione Calabria. Lo comunica l’esecutivo comunitario in una nota. Obiettivo dello schema è migliorare la connettività tra la Calabria e le altre regioni europee, nonché la mobilità dei residenti in Calabria. Il regime, che durerà fino al 27 marzo 2027, prevede la concessione di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette. Il sostegno è aperto alle compagnie aeree che stabiliscono nuovi collegamenti tra uno dei tre aeroporti calabresi e un altro aeroporto dello Spazio aereo comune europeo. L'aiuto coprirà fino al 50% del costo dei diritti aeroportuali sostenuti da ciascun beneficiario per ogni nuova rotta aerea.