Aeroporto Crotone, Ryanair ufficializza i voli per l'estate

CROTONE - Un volo quotidiano per Milano/Bergamo, uno tre volte alla settimana per Bologna e uno due volte alla settimana per Treviso. E' questo l'operativo Summer 2024 per l'aeroporto di Crotone che Ryanair ha pubblicato poco dopo le 12 del 16 gennaio. Come era stato annunciato dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, la compagnia irlandese da giorno 1 aprile e fino a tutto ottobre volerà da e per Crotone dagli aeroporti di Milano/Bergamo, Bologna e Treviso. Tra le novità dell'orario estivo il volo Crotone-Milano/Bergamo oltre ad essere giornaliero avrà anche con doppi voli (con partenza al mattino ed al pomeriggio) nei giorni dei periodi di alta affluenza (feste ed estate). Il volo Crotone-Bologna è previsto per 3 giorni alla settimana (martedì, venerdì e sabato) da aprile a maggio; poi con l'arrivo della stagione estiva, da giugno ad agosto, la frequenza diventerà di 5 giorni (martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica) e tornerà a tre giorni (martedì, sabato e domenica) da settembre ad ottobre. Il Crotone–Treviso - che è solo estivo - avrà 2 frequenze settimanali (martedì e sabato).

Al momento della pubblicazione dell'orario la messa in vendita dei biglietti prevedeva prezzi tutti uguali o simili per le tratte (ad esempio per Milano i prezzi da aprile ad ottobre erano tutti 92 euro venerdì e lunedì e 108 negli altri giorni) . Evidentemente l'algoritmo di Ryanair deve mettersi in moto e prima di acquistare i biglietti sarebbe meglio attendere. Nessuna notizia, per ora, riguardo al quarto volo da Crotone per una località del Nord Italia (presumibilmente Torino) che era stato annunciato dal governatore Occhiuto.