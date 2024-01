Crotone, intimidazione a responsabile ufficio movimento del Gruppo Romano

CROTONE - Un atto intimidatorio è stato compiuto ai danni del responsabile dell'Ufficio movimento delle Autolinee Romano, Franco Pontieri. Nella serata del 15 gennaio ignoti hanno tagliato due pneumatici della Jeep Renegade di Pontieri che era parcheggiata nel piazzale di fronte all'autostazione Romano in via Di Vittorio. Il dipendente dell'azienda di trasporti ha presentato denuncia presso la stazione dei carabinieri di Crotone. Non si conoscono i motivi che hanno causato l'intimidazione, anche perchè non pare che Pontieri - che gestisce il personale a bordo degli autobus - avesse avuto dei problemi con altre persone.

Sull'accaduto chiedono chiarezza le aziende del gruppo Romano (Fratelli Romano Spa e Romano Autolinee regionali) che condannano l'episodio: "I malfattori che hanno provato ad intimidire il nostro collaboratore - si legge in una nota dle gruppo Romano - guarda caso addetto all'ufficio movimento, devono sapere che mai come in questo momento il Gruppo Romano è vicino ai lavoratori che espletano le proprie mansioni in modo onesto e corretto". La nota, esprimendo vicinanza a Pontieri, conclude con un appello alle forze dell'ordine ed alla Magistratura affinché "possano arrivare in tempi brevi a colpire chi non è degno di vivere in una Comunità civile".

Solidarietà a Pontieri è arrivata anche dalla Fit Cisl: "Ci auguriamo che tali atti che violano i principi base di civiltà e umanità non si ripetano mai più" scrivono Peppe Larizza (segretario regionale), Francesco Aprigliano(segretario provinciale) e Domenico Lanatà (Sas Aziendale)