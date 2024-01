Operazione Glicine, Cassazione annulla ordinanza per Giuseppe Germinara

La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza cautelare nei confronti di Giuseppe Germinara, ex dirigente del Comune di Crotone, riguardo all’operazione Glicine della Dda di Catanzaro. Il gip distrettuale in origine aveva disposto gli arresti domiciliari per Germinara accusato di associazione per delinquere semplice e turbativa d’asta. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro già il 19 luglio 2023, su ricorso presentato dagli avvocati Nicola Rendace del Foro di Cosenza e Mario Germinara del Foro di Crotone, aveva sostituito immediatamente la misura cautelare degli arresti domiciliari con quelle della sospensione dall’esercizio di pubblici uffici.