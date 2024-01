Servizio Civile Universale, al via il bando: quattro posti al Consorzio Jobel

Sul sito istituzionale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale è stato pubblicato il Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale per il 2024, rivolto a tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni che per circa 12 mesi vogliano fare un’esperienza formativa nel sociale. Il Servizio Civile è per i giovani un’esperienza di formazione professionale e umana oltre ad essere un’opportunità di immergere un primo passo nel mondo del lavoro, al fine di imparare le dinamiche in esso e sviluppare le competenze utili per un futuro professionale ben collaudato. A Crotone è storica l’offerta del Consorzio Jobel che anche quest’anno dà la disponibilità di quattro posti per aspiranti Volontari del Servizio Civile, dislocati presso una o entrambe le sedi.

Il titolo del progetto attuato dal Consorzio Jobel appartenente all’Ente Associazione Nazionale Arci Servizio Civile ASC APS è "Fab-Lab Territorio, Cultura, Innovazione” e si pone come obiettivo primario la tutela, la valorizzazione e la promozione delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali del nostro territorio, rendendo la città inclusiva e sostenibile. Scegliendo il progetto del Consorzio Jobel, i giovani selezionati potranno vivere un percorso di crescita personale e professionale nel cuore di uno dei principali centri culturali della città, a contatto con la natura, la cultura, l'arte e la socialità. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite identità digitale SPID, al seguente indirizzo: https:/domandaonline.serviziocivile.it/. C’è tempo fino alle ore 14:00 del 15 febbraio 2024.