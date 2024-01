Strongoli, adesione totale allo sciopero dei netturbini

STRONGOLI - C'è stata l'adesione totale allo sciopero indetto per la mattina di martedì 16 gennaio dai dipendenti della Tecnew, l'azienda che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti nel comune di Strongoli. Lo sciopero, indetto dalla Fit Cisl ha garantito i servizi minimi essenziali per le scuole e le rsa. All'astensione totale dal lavoro si è arrivati a seguito della mancata conciliazione tra Comune ed azienda. La Tecnew vanta circa 198 mila euro di crediti dal Comune per fatture non pagate dall'agosto 2023 (da quando l'Ente è amministrato da una commissione prefettizia a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale per le dimissioni dei componenti dell'assemblea); il Comune - pur riconoscendo i debiti verso l'azienda - sostiene che la Tecnew deve all'ente 210 mila euro per varie contestazioni sull'efficienza del servizio. In tutto questo gli operai non ricevono lo stipendio: l'azienda, nel corso del tavolo in Prefettura, ha annunciato il pagamento delle mensilità di ottobre, mentre per quelle di novembre ci vorrà la fine di gennaio. Incombe, però, il nodo del pagamento della vertenza con il Comune nella quale le parti sono ferme sulle loro richieste. "Ora aspettiamo un segnale dalle istituzioni" ha detto il segretario provinciale della Fit Cisl, Francesco Aprigliano.