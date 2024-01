(VIDEO) 'Burn like a candle' il videoclip girato a Crotone da Aurélien Facente

CROTONE - ‘Burn like a candle’ è il nuovo brano del musicista Vasa Kumora. Per la realizzazione del videoclip l’artista ha scelto, come regista, il crotonese Aurélien Facente, che nel mese di dicembre 2023 ha girato le varie scene proprio a Crotone, con la collaborazione dello sceneggiatore e conterraneo Severino Iuliano. A raccontare il progetto musicale della band è già lo stesso titolo della canzone che, tradotto, significa “bruciare come una candela”; da questo, infatti, Facente ha tratto ispirazione per sviluppare l’idea di un videoclip ambientato nella notte della nostra città.