L'ignoranza è figa, il nuovo videoclip de il Parto delle nuvole pesanti

"Sempre ignoranti bisogna stare, che piace al sindaco e all'assessore, al prete ed al consigliere, al ministro ed al dittatore". Canta così Salvatore De Siena nel videoclip di "L'ignoranza è figa" de Il Parto delle Nuvole pesanti pubblicato lo scorso 15 gennaio.

Un brano denuncia, nel perfetto stile della band calabrese: "Siamo nel sottomondo dell’ignoranza. Albert Camus diceva che il male viene quasi sempre dall'ignoranza. La canzone partendo da queste idea sviluppa il paradosso dei nostri tempi in cui abbiamo tante informazioni ma poca conoscenza". "I libri fanno male alla salute" esordisce il brano che prende in giro la società attuale dove ad avere successo sono gli ignoranti visti che conclude "Chi ci crede veramente deve essere un demente"

Il videoclip, ambientato in una scuola (terza media dell’Istituto Comprensivo di Bazzano Monteveglio - Valsamoggia in provincia di Bologna) che diventa paese dei balocchi di collodiana memoria, ha la regia di Francesco Cordio che cura la sceneggiatura con Salvatore De Siena. Suonano i i musicisti del Parto delle Nuvole Pesanti: Salvatore De Siena, Amerigo Sirianni, Mimmo Crudo, Antonio Rimedio, Enzo Ziparo, con la partecipazione di Francesca Rini (voce lirica), Giulio Accettella (marionettista), volontarie e volontari delle Cucine Popolari, alunne e alunni della terza media dell’Istituto Comprensivo di Bazzano Monteveglio - Valsamoggia in provincia di Bologna ed il cameo di Roberto Morgantini / Mirco Menna. Il video è stato girato al Teatro delle Marionette degli Accettella di Roma, Cucine popolari di Bologna, Istituto Comprensivo di Bazzano Monteveglio - Valsamoggia (BO); riprese Francesco di Trapani, montaggio Giulio Tiberti, color correction Marco Cavallari, fotografa di scena Mariagrazia De Siena, responsabile di produzione Lara Maroni, Responsabile amministrativa Daniela Piazza