Incidente in via Gallucci, comandante vigili urbani Crotone investito mentre era sulla moto

CROTONE - Il comandante della polizia Locale, Francesco Iorno, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 9 del mattino in via Gallucci. Iorno, che era in moto, stava percorrendo il viale in direzione mare (per andare al comando della polizia locale) e viaggiava sulla corsia di sinistra quando - per cause in corso di accertamento - un'auto ha fatto una manovra repentina per invertire la marcia utilizzando uno dei varchi sullo spartitraffico.

La moto di Iorno è stata colpita lateralmente e il comandante è sbalzato dalla moto cadendo violentemente a terra. Iorno ha riportato diverse fratture tra cui una più seria al bacino. Il comandante è stato soccorso da un'ambulanza del Suem 118 che lo ha condotto al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone dove è stato stabilizzato. I medici dell'ospedale di Crotone hanno deciso di trasferire Iorno all'ospedale di Polistena - specializzato per questo tipo di fratture - per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.

"Gli esprimo tutta la vicinanza personale e dell'amministrazione comunale e gli auspici di pronta guarigione" ha scritto il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, in un messaggio inviato al comandante.