Scuola e disabilità, Corigliano annuncia nuovi fondi dalla Regione e dal Governo

Ulteriori fondi per l’assistenza specialistica agli alunni con diversa abilità. Lo rende noto l’assessore comunale alla Pubblica istruzione Nicola Corigliano. Si tratta di un fondo regionale aggiuntivo di euro 45.403,59 che il Comune ha destinato agli istituti scolastici Alcmeone, Alfieri, Cutuli, Don Milani, Giovanni XXIII, Papanice e Rosmini, per una platea scolastica complessiva di 237 alunni. Le nuove risorse si aggiungono ai fondi regionali già erogati per il 70 per cento, mentre il restante 30 è in corso di liquidazione, per una cifra complessiva di 122.000 euro.

Corigliano informa ancora che i ministero dell'Interno e per le Disabilità, di concerto con quelli dell'Istruzione e dell'Economia, hanno erogato un ulteriore finanziamento, sempre per l’assistenza specialistica agli alunni con diversa abilità, di 105.898 euro.