Calciomercato, il Crotone ingaggia il centrocampista Stronati. Branduani alla Virtus Francavilla

Le prime operazioni in entrata che animano la sessione invernale. Il Crotone chiude un doppio affare, e nel contempo aggiorna il capitolo delle uscite. Ma andiamo con ordine. Il club di via Mattei ha chiuso l'affare che vede arrivare in rossoblù a titolo definitivo dal Fiorenzuola Riccardo Stronati. Nato il 20 marzo 1997 a Segrate (MI), Riccardo è un centrocampista con qualità offensive, tecniche e di inserimento, e lascia il Fiorenzuola dopo 102 presenze condite da ben 14 reti. Il giocatore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026.

Contestualmente il Crotone ha chiuso la trattativa per l'ingaggio di Enrico Oviszach dal Giugliano. Un'operazione in prospettiva, che vedrà il ragazzo chiudere la stagione in Campania per poi arrivare in Calabria a giugno.

Nato ad Udine il 26 marzo 2001, Enrico è un calciatore molto duttile, capace di giocare sia come esterno d’attacco che come mezzala o trequartista. Dotato tecnicamente, veloce e rapido nell’uno contro uno, Oviszach è considerato dagli addetti ai lavori uno dei prospetti più interessanti della categoria e la società rossoblù con il suo acquisto dimostra di voler dare continuità al suo modo di operare, incentrato sulla ricerca di giovani di talento da far crescere e valorizzare. Oviszach, che ha sottoscritto un contratto quadriennale con gli squali, rimarrà d in prestito alla sua squadra attualunque fino al termine della stagione.

Il capitolo uscite si aggiorna con la cessione del portiere Branduani a titolo definitivo alla Virtus Francavilla, prossima avversaria dei rossoblù allo Scida. Nei giorni scorsi si erano invece completate le trattative per le cessioni di Giannotti al Trento e quella in prestito di Pannitteri alla Pro Vercelli.