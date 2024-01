Crotone, dal 15 febbraio sarà attivata la zona a traffico limitata sul lungomare

CROTONE - Dal 15 febbraio sarà attivata la Ztl (zona a traffico limitata) sul lungomare di Crotone. Sono, infatti, iniziati i lavori di installazione del sistema “Sart – Smart”, l’impianto che permetterà la rilevazione degli accessi nella zona a traffico limitato su lungomare cittadino. Lo comunica il sindaco Vincenzo Voce. Dopo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato il Comune all’esercizio dell'impianto gli uffici stanno procedendo alla installazione finalizzata allo ottimizzazione della viabilità su uno degli assi viari più importanti della città.

L’area ZTL prevede i varchi in corrispondenza di piazza Marinai d’Italia, via Gramsci (intersezione con via Venezia) e via Nuova Poggioreale (intersezione con via Interna Marina) è stata già disciplinata con un apposito provvedimento di Giunta che tiene conto sia delle esigenze degli operatori commerciali presenti nella zona, dei residenti e, naturalmente, dei cittadini e degli ospiti della città che, soprattutto nei mesi estivi frequentano la “passeggiata dei crotonesi”.

In particolare la ZTL sarà attiva nei seguenti periodi dell’anno con le relative fasce orarie:

dal 15 febbraio al 14 giugno ogni sabato dalle ore 14:00 alle ore 20:00, ogni domenica ed ogni giorno festivo dalle ore 08:00 alle ore 20:00

dal 15 giugno al 15 settembre tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 20:00 alle ore 02:00;

dal 16 settembre al 02 novembre ogni sabato dalle ore 14:00 alle ore 20:00, ogni domenica ed ogni giorno festivo dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

Il tratto interessato riguarda: viale Cristoforo Colombo con inizio dalla fine di Piazza Marinai d’Italia (non compresa) e termine in Piazza Berlinguer (compresa), viale Antonio Gramsci con inizio da piazza Berlinguer e termine al piazzale Ultras (non compreso) e via Poggioreale nel tratto compreso tra la via C. Colombo e la via Interna Marina