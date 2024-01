Quattro zampe in maschera, concorso fotografico dell'Oasi rifugio Onlus

CROTONE - Quattro zampe in maschera. L'Oasi Rifugio Onlus di Crotone promuove una nuova iniziativa dedicata ai cani ed ai loro proprietari per il periodo di Carnevale. Basta inviare una foto del proprio animale con tema il carnevale dando sfogo alla fantasia: può essere una foto che ritrae il cane (magari insieme ai bambini), più animali domestici insieme, singolarmente.

Ecco il regolamento del concorso la cui partecipazione è gratuita: scatta una foto al tuo animale domestico che abbia come tema il carnevale; invia la foto alla mail oasirifugiocrotone@yahoo.it entro il 31 gennaio 2024 ore 23.59 insieme al tuo nominativo. Attenzione! una sola foto per soggetto, quindi ad esempio se hai due cani e la foto li ritrae insieme parteciperai con una sola foto; se invece hai due cani e preferisci scattare una foto ciascuno possono partecipare entrambe le foto attendi conferma di ricezione e autorizza l'Oasi ad utilizzare la foto sui social.

Le foto raccolte saranno pubblicate sui social dall'Oasi ai fini del concorso l'1 febbraio 2024 e sarà possibile votare entro il 9 febbraio 2024 ore 12.00 In quel momento sarà cura dell'associazione congelare i i voti. Vincerà la foto che riceverà più like. Attenzione i like conteggiati saranno solo quelli sulle foto pubblicate dall'Oasi Rifugio Crotone/Rosamaria Cozza. La premiazione avverrà il 9 febbraio 2024 alla festa di carnevale dell'Oasi. Per ritirare il premio sarà necessario che la persona che ha inviato la foto o un suo delegato sia presente alla festa, altrimenti il premio sarà consegnato al successivo classificato.