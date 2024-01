(FOTO) Crotone, centro diabetologico: donate le attrezzature mediche da 'E' Solidarietà' e magistrati

CROTONE – Nella mattina del 18 gennaio, nella biblioteca dell’ospedale San Giovanni di Dio, sono state consegnate le attrezzature mediche destinate al centro di diabetologia . A devolvere gli importanti strumenti è stata l’associazione ‘E’ Solidarietà’ che, con alcuni magistrati del Tribunale di Crotone, ha organizzato una raccolta fondi con il contributo dei tanti cittadini che hanno presenziato alle due rappresentazioni teatrali messe in scena, nei mesi scorsi, proprio dai giudici. Nella biblioteca dell’ospedale alla presenza del Commissario straordinario Antonio Brambilla e del Direttore sanitario, Pasquale Mesiti, il Primario del reparto di diabetologia, Salvatore Pacenza, l’avvocato Salvatore Iannotta insieme a Maurizio Principe e i magistrati Emmanuele Agostini e Alessandra Angiuli e la regista Rosaria La Sala Agostini si è svolta la cerimonia di consegna di due bilance, un pulsossimetro, un televisore e cinque panche per i pazienti.

Il dottore Pacenza ha reso noto che la raccolta fondi è stata di 4.200 euro e che “abbiamo deciso di utilizzare per gli arredi del nostro centro”. Inoltre ha fornito un dato preoccupante perché “come popolazione diabetica a Crotone – spiega - siamo più del 10% della popolazione residente. Abbiamo infatti dedicato in reparto una sezione al piede diabetico e una alla fase gestazione quindi al diabete in gravidanza. Ringraziamo E’ solidarietà e i magistrati per aver pensato al centro di diabetologia che è una realtà che funziona bene”. E' anche intervenuto l'avvocato Iannotta rafforzando il concetto di solidarietà soprattutto nei confronti dei malati e ricordando che “il feeling con l’ospedale dura da quasi 20 anni perché – dice – quello che raccogliamo lo doniamo sempre in beneficenza”. I magistrati Angiuli e Agostini saranno nuovamente in scena in 15 marzo per l’ultimo appuntamento della rassegna ‘ Racconti di vita e di passione’ e stavolta l’intero ricavato andrà alla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.