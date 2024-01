(FOTOGALLERY) Rotary Crotone, consegnata la targa della professionalità a Giusy Regalino

CROTONE – Nella sala consiliare del Comune di Crotone, il 18 gennaio, è stata consegnata la targa della Professionalità 2024 ‘Pasquale Scalise’ alla giornalista Giusy Regalino. L’evento è stato organizzato dal Rotary club di Crotone in una sala gremita di amici, colleghi e autorità locali. “Sono emozionata – ha dichiarato Regalino - perché ricevere un premio nella propria città e soprattutto alla professionalità è importante: significa che ho seminato ed ho lavorato con amore per questa città”. Giusy Regalino è stata la prima giornalista donna in Calabria e il primo direttore responsabile donna di una testata giornalistica nella nostra regione. Importanti traguardi che l’hanno portata a condividere anni di lavoro e impegno nel sociale insieme all’azienda di famiglia Radio Tele International. “I miei figli sono tutti giornalisti, la prima televisione a Crotone è nata con Donato mio marito e i miei fratelli Claudio e Fabio, Mario Giglio e Pino Cavallo e così anche la prima radio a Crotone. Quindi è un premio che condivido con la mia famiglia e la mia azienda”.

Il presidente del Rotary club Crotone, Gianluca Romanò ha spiegato che si tratta “di un premio istituito nel 1989 dal compianto Pasquale Scalise, che premia chi si è distinto per la propria carriera nella nostra città – dice - non solo dal punto di vista professionale ma anche sociale. La scelta di Giusy Regalino è stata automatica perché lei ha sempre fatto parte delle case dei crotonesi e del circondario con le sue trasmissioni ed è una persona che ci mette il cuore”.