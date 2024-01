Lavori a Vescovatello Basso, Sorical annuncia la sospensione del servizio in alcuni quartieri

Un giorno senz'acqua per alcune zone della città. Lo rende noto Congesi, il consorzio locale che sovrintende all'erogazione idrica, riportando una comunicazione del gestore regionale Sorical. Il servizio sarà sospeso dalle otto di lunedì 22 gennaio fino alla tarda mattinata del giorno dopo. All'origine della sospensione una perdita nella camera di manovra del serbatoio di Vescovatello Basso. I rubinetti goccioleranno a via Cutro, via Giovanni Paolo II, fondo Gesù, borgata San Francesco, via Vittorio Veneto e traverse, via Torino, piazza Pitagora, via Poggioreale e traverse, corso Messina, via Cristoforo Colombo, via Regina Margherita, via Acquabona e parte di via IV Novembre.