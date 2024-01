Operazione Jonny: rinviato a giudizio ex sindaco di Isola Capo Rizzuto

L'ex sindaco di Isola Capo Rizzuto, Gianluca Bruno, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Lo ha deciso il gup distrettuale di Catanzaro, Arianna Roccia, che ha fissato l'udienza per il prossimo 10 maggio davanti al collegio penale del Tribunale di Crotone. La vicenda è legata all'operazione Jonny con la quale, nel maggio del 2017, la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro aveva portato alla luce le ingerenze della cosca Arena nella gestione nell'economia di Isola Capo Rizzuto ed in particolare del Centro di accoglienza per migranti. In particolare a Bruno, che all'epoca era sindaco del comune di Isola Capo Rizzuto, viene contestato di essersi messo a disposizione della cosca ed, in particolare di Antonio e Fernando Poerio (titolari del Quadrifoglio che gestiva il servizio catering al Cara) e Leonardo Sacco (ex governatore della Misericordia che gestiva il centro di accoglienza) "consentendo di poter acquisire lotti immobiliari nel comune di Isola di Capo Rizzuto, garantendo loro la compiacenza delle strutture comunali, ponendosi quale figura di riferimento istituzionale capace di interloquire con i diversi enti (in primis Provincia ed istituzioni governative) al fine di garantire alla Misericordia ed ai suoi fornitori il controllo degli appalti serventi il C.A.R.A. ed il recupero dei crediti ivi afferenti, con tali condotte agevolando le attività del sodalizio".

Bruno dovrà comparire davanti al Tribunale di Crotone insieme a Leonardo Sacco e Carmelo Giordano che erano stati già rinviati a giudizio per una ipotesi di reato di corruzione con aggravante mafiosa. Secondo l'accusa Sacco avrebbe pagato 10 mila euro a Giordano, che era un dipendente della Prefettura di Crotone con compiti anche di gestione amministrativa e contabile dei capitoli di bilancio relativi alle spese per i centri di accoglienza per immigrati, per omettere il controllo sul subappalto da parte della "Fraternita di Misericordia" in favore di imprese terze del servizio di mensa.