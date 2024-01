Progetto piazza Pitagora, ordini e categorie propongono a Comune concorso di idee

CROTONE - "Una cosa è già sicura: ci sono la volontà politica e le risorse per riqualificare piazza Pitagora". Ha esordito così il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, nell'aprire l'incontro con gli ordini professionali e le associazioni di categoria sul futuro di piazza Pitagora. Voce ha spiegato che "ci sono due milioni di euro dall'accordo con Eni che dovranno essere spesi per piazza Pitagora nella programmazione 2025". Un incontro con il quale l'Amministrazione comunale intende condividere un processo che porterà a realizzare il progetto della nuova piazza. Una condivisione, però, è stato fatto notare dai partecipanti a metà visto che la giunta comunale ha già inviato una lettera di invito per un'offerta ad un architetto che dovrà redigere il progetto: Egizia Gasperini, che si è già occupata del progetto Antica Kroton.

Questa procedura è stata contestata da tutti i presenti: dal presidente degli ordini degli architetti, Francesco Livadoti, al presidente di Confcommercio, Antonio Casillo, al presidente dell'ordine degli ingegneri, Antonio Grilletta, ad Anna Maria Oppido del Collegio dei geometri Crotone. Il sindaco Voce e la dirigente del settore urbanistica, Carla Caroli, hanno evidenziato che non c'è stato alcun affidamento, anche se sono stati in qualche modo 'smentiti' dall'assessore Giovanni Greco che ha ribadito l'intenzione della giunta di procedere in tal senso: "Non vogliamo fare una città patchwork della città e serve una coerenza con quello che c'è nella zona per non fare vestito di Arlecchino. La scelta dell'architetto Gasperini è orientata a questo scopo. Io sono convinto che tecnici locali hanno motivazioni ma chi viene da fuori riesce a cogliere sfumature che a chi vive qui sfuggono. Architetto Gasperini conosce ed ha idea unitaria".

Ordini professionali ed associazioni di categoria, comunque, hanno accolto positivamente l'incontro voluto dall'Amministrazione ed hanno rilanciato una loro iniziativa: un bando per un concorso di idee nel quale far confluire tutte le proposte di qualsiasi cittadino o professionista sulla riqualificazione di piazza Pitagora. Agli amministratori è stato chiesto di condividere l'iniziativa che è stato spiegato: è un concorso idee e non di progettazione che, al contrario, avrebbe imposto al Comune di accettare il progetto; il concorso idee è un contenitore aperto a tutti che permette a tutti di sentirsi parte attiva delle città.