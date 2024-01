Rifiuti, lotta ai furbetti degli ingombranti: colto in flagrante mentre abbandona un frigorifero

Anche questo è stato colto in flagranza di reato. Un altro furbetto della spazzatura è finito nella rete dei controlli del Noa, il Nucleo operativo ambientale della Polizia locale di Crotone. Le fototrappole installate nei quartieri, contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti nei pressi dei cassonetti per l'ordinaria raccolta giornaliera, hanno funzionato anche questa volta. Nello specifico - informa una nota del Comando - è stato ripreso un individuo mentre scaricava un vecchio frigorifero nei pressi di alcuni cassonetti in una zona periferica della città. L'uomo è stato successivamente identificato, sanzionato e costretto a riprendersi il frigorifero per smaltirlo correttamente. L'attività di controllo - avverte la nota - prosegue anche con gli appostamenti degli agenti di Polizia locale in borghese.