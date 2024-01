Erasmus+, il consorzio Jobel avvia le candidature per venti neodiplomati calabresi

Sessione straordinaria del progetto Erasmus+ 2023/2024. Il consorzio Jobel offre a venti giovani neodiplomati calabresi che hanno conseguito il titolo nell'anno scolastico 2022/2023, di vivere un'esperienza formativa e professionale all'estero. Si parte a febbraio e si rientra a maggio, per un totale di quattro mesi. Tra le destinazioni anche Spagna, Portogallo e Bulgaria.

Erasmus+ è il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa. che dà l’opportunità di intraprendere un periodo di studio/formazione/lavoro in altri Paesi membri dell’Ue. Inviare il proprio CV all'indirizzo email info@jobel.org. Per informazioni contattare lo stesso indirizzo o il numero telefonico 0962/27697.