Carabinieri, 65enne arrestato alla stazione degli autobus del Gesù con 400 gr di hascish

I carabinieri della Compagnia di Crotone hanno tratto in arresto un uomo di 65 anni che aveva con sé una notevole quantità di sostanza stupefacente, nello specifico hascish. E' stato notato dai militari della Sezione radiomobile del Nor nell’area dell’autostazione Romano con valigie e borsoni mentre si stava confezionando una sigaretta artigianale. Il tizio, dopo aver capito che tirava aria di controlli, ha cercato di dileguarsi, ma è stato fermato, identificato e sottoposto a perquisizione, prima che prendesse l'autobus per raggiungere il suo paese di origine nella provincia di Crotone. I carabinieri gli hanno trovato addosso due dosi di hashish di circa 5 grammi ed altra droga dello stesso tipo nei bagagli suddivisa in quattro panetti, per un peso complessivo di quasi 400 grammi.