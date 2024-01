La professoressa Ornella Pegoraro nella rete dei comunicatori esperti di temi comunitari

Ornella Pegoraro, già ambasciatrice Erasmus+ Scuola/Eda Calabria, è stata cooptata nel team Europe Direct, la rete di comunicatori indipendenti esperti di temi dell’Unione europea. Pegoraro, docente dell'istituto d'istruzione superiore Pertini-Santoni, è stata selezionata dalla rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Il team Europe Direct ha il compito di stimolare il dibattito sull’Unione europea. I membri intervengono su richiesta o previa approvazione della Commissione in dibattiti, conferenze, seminari, eventi, panel, sessioni di formazione, trasmissioni radiotelevisive, pubblicazioni di articoli di giornale ed altro ancora. Inoltre, collaborano con i centri Europe Direct e i Centri di documentazione europea negli Stati membri, fornendo anche feedback su questioni che interessano i cittadini riguardo le politiche europee.

La prima attività della nuova rete è stato un webinar in lingua inglese organizzato dalla Commissione europea per illustrare il portale Have Your Say, la nuova piattaforma e sportello unico su cui i cittadini europei possono condividere le loro opinioni sulle nuove politiche e sulla legislazione vigente dell'Unione.