Lorica, piste ancora chiuse, Ferrovie della Calabria spera nella nevicata prevista in serata

Ferrovie della Calabria informa che le piste da sci rimarranno chiuse anche per l'intera giornata di oggi, sabato 20 gennaio. Dopo un'attenta valutazione della situazione del manto nevoso, i tecnici hanno constatato che le temperature anomale e l'alto tasso di umidità non ne garantiscono la sicurezza.

La società confida nella nevicata prevista in serata affinché si ripristino le condizioni ideali per sciare. E rinnova l'invito a consultare i suoi canali ufficiali e la pagina fb del Comprensorio sciistico di Lorica "Impianti Lorica Ferrovie della Calabria" per aggiornamenti sulla situazione ed eventuali cambiamenti nelle condizioni delle piste.