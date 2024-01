Nave di Open Arms in arrivo a porto Crotone con 57 persone soccorse nel Mediterraneo

CROTONE - E' previsto per le ore 16 di sabato 20 gennaio l'arrivo al porto di Crotone della nave di Open Arms con a bordo 57 migranti soccorsi venerdì tra Italia e Libia. All'imbarcazione della ong spagnola le autorità italiane avevano dato come porto di destinazione quello di Brindisi ma le condizioni meteo marine con onde alte anche 4 metri e venti di quasi 35 nodi hanno convinto il governo a far attraccare la nave al porto di Crotone.

Sull'imbarcazione di Open Arms ci sono 57 persone, tra cui 5 minori, che sono state soccorse in alto mare a bordo di 3 piccole imbarcazioni nelle acque internazionali del Mediterraneo. Open Arms, in considerazione che le condizioni meteo in mare si sarebbero aggravate aveva chiesto di essere destinata ad un porto più vicino per evitare di far correre rischi elevati alle persone salvate.