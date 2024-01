Provincia, Ferrari affida i progetti di messa in sicurezza delle scuole al Demanio per 4,9 mln

La Provincia di Crotone ha firmato una convenzione del valore di 4,9 milioni di euro con l'Agenzia del demanio per una serie d'interventi tecnici sugli immobili scolastici di sua competenza. In particolare, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell'Agenzia si occuperà dell'adeguamento sismico e della messa in sicurezza dei diciannove istituti scolastici di proprietà della Provincia, fornendo i progetti esecutivi per intercettare le fonti di finanziamento destinate all'esecuzione dei lavori, la cui spesa è stimata in 39 milioni di euro.

“Un’ottima opportunità" per il presidente della Provincia Sergio Ferrari, "che ci permetterà, attraverso le attività tecniche, le indagini e i servizi di ingegneria e architettura, tra cui quelli di progettazione e di verifica, di superare le attuali criticità che, oggi, si registrano in tutti gli edifici scolastici, sia sotto l’aspetto sismico che rispetto ai pericoli di incendio. E che ci permetterà di garantire a tutti, dirigenti, personale scolastico, docenti, studenti e famiglie, di frequentare questi luoghi di crescita, sociale e intellettuale nella massima sicurezza”.

Trasformeremo "le nostre scuole in luoghi della sicurezza e della tranquillità in cui far crescere con serenità le future classi dirigenti del nostro territorio“ aggiunge Ferrari, ricordando che i "lavori di adeguamento sismico ed alle vigenti normative antincendio" si aggiungono "ai lavori di efficientamento energetico e di manutenzione ordinaria e straordinaria pari a 12 milioni di euro già intercettati con il Piano nazionale di ripresa e di resilienza".