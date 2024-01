Pallanuoto serie A2, prima sconfitta per l'Auditore: l'Ischia frena la corsa dei crotonesi

Uno scivolone. A sorpresa, inatteso, imprevisto. Ma che non cambia la sostanza di un campionato che resta ben al di sopra delle righe. Ma l’attualità consegna una ‘prima volta’, ossia la sconfitta della Rari Nantes Auditore, caduta in Campania sotto i colpi dell’Ischia Marine club. Un ko di misura, anche beffardo, che premia la grande determinazione e veemenza dei partenopei, protetti anche dalla giornata super del proprio portiere. Ma nel complesso una prova al di sotto del consueto standard proposto dai crotonesi, che avranno modo nel corso della settimana di analizzare cosa non ha funzionato per intervenirci e derubricare a semplice ‘incidente di percorso’ la sconfitta arrivata nella piscina di Scandone.

Una sbandata figlia di una partenza ancora una volta choc. E si tratta della terza volta nella quale i crotonesi sono costretti a recuperare un avvio con l’handicap. E rispetto alle due precedenti, stavolta il ‘sette’ di Arcuri non è riuscito a completare la rimonta, nonostante un tentativo continuo e insistito. E a nulla sono valse le cinque marcature messe a segno da Giacoppo, utili solo per le statistiche ma che non hanno prodotto quanto auspicato. La sfida è rimasta sempre in equilibrio, con l’Ischia che però ha mostrato grande personalità e carattere, capitalizzando tutte le occasioni create e concesse anche dagli avversari. E portando a casa una vittoria che stoppa la corsa dell’Auditore, ora chiamata a dare un segnale di autorevolezza dimostrando di essere incappata soltanto ina una giornata storta.

La vittoria della Cc Napoli riporta una coppia al comando, con l'Auditore raggiunta proprio dai partenopei, ma nell'economia della classifica resta l'asterisco relativo proprio al match tra le due capolista, che andrà recuperato ripartendo dal 4-0 a favore dei crotonesi.

"C’è tanta amarezza – commenta il presidente Vincenco Arcuri – questa è una sconfitta che si porta dietro dei dubbi e toglie delle certezze. Anzitutto però faccio i complimenti all’Ischia, che si è dimostrata una squadra ben organizzata, e che ha sfruttato tutte le azioni avute meritando la vittoria in maniera netta e trasparente. Stanno diventando un po’ la nostra bestia nera. Questa è una sconfitta che ci darà un insegnamento, anzitutto perchè è la terza volta consecutiva che partiamo con un passivo inziale importante. Non sempre poi si hanno sempre le forze pe recuperare, e stavolta non ci siamo riusciti. Per il resto credo che in questo momento una sconfitta possa farci anche bene, perchè ci dà l’opportunità di rivedere lo stare in acqua e stare insieme. Nel complesso è mancata qualità, e abbiamo effettuato qualcje conclusione affrettata, ci siamo fatto prendere dall’ansia della rimonta. Ma da qui si riparte, sabato ci aspetta un incontro molto importante contro l’Arechi Salerno e vogliamo immediatamente ripartire dopo questa sconfitta”.

ISCHIA CLUB 11

AUDITORE KR 10

Parziali: (4-2; 2-3; 2-3; 3-2)

ISCHIA CLUB: Pizzo, De Buono, Mattiello, Coda (1), Napolitano (2), D’Abundo (1), Guadagni, Barberisi, Saviano (1), Gargiulo (4), Lynton (2), Liccardo, Lindstrom, Gallinoro. Allenatore: Mattiello.

AUDITORE KR: Ruggiero, Chiodo, Abela, Zovko (1), Candigliota, Tkac (1), Giacoppo (5), Spadafora (1), Lapenna, Privitera, Orlando, Caliogna (1), Palermo (1). Allenatore: Arcuri.

ARBITRI: Nicolosi e Marrone.