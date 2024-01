Lunedì sospensione parziale dell'acqua, Voce chiude tre istituti scolastici per una giornata

La mancanza di acqua in diverse zone della città per lavori alla rete idrica ha indotto il Comune a sospendere per lunedì le attività didattiche in alcune scuole. Il sindaco ha firmato tra ieri ed oggi domenica 21 gennaio, tre ordinanze destinate ad altrettanti istituti ubicati in quelle zone e privi di serbatoi. Si tratta del liceo scientifico Filolao, dell'istituto Lucifero, della sede centrale e dei plessi di via Giovanni Paolo II del liceo Gravina.

Una misura precauzionale sul piano igienico a fronte della comunicazione di Sorical che sabato scorso ha informato Congesi della sospensione del servizio dalle 8 alle 17 di lunedì 22 gennaio, per la riparazione di una perdita nella camera di manovra del serbatoio di Vescovatello Basso. L'acqua tornerà a scendere gradualmente dai rubinetti nelle prime ore del martedì successivo.

La sospensione dell'erogazione si farà sentire a via Cutro, via Giovanni Paolo II, fondo Gesù, borgata San Francesco, via Vittorio Veneto e traverse, via Torino, piazza Pitagora, via Poggioreale e traverse, corso Messina, via Cristoforo Colombo, via Regina Margherita, via Acquabona e parte di via IV Novembre.