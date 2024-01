Callipo dopo l'intimidazione: "legato al mio territorio, non me ne vado per nulla al mondo"

"Io sono legato al mio territorio e alla Calabria e non mi sposterò per nulla al mondo". E' l’imprenditore calabrese Pippo Callipo, a dirlo intervendo a In Mezz’Ora condotto da Monica Maggioni su Raitre, riguardo ai recenti spari intimidatori subiti a un suo magazzino, nel Lametino."Certo è una strada difficile, ma bisogna rivolgersi alle forze di polizia, che forse fra tutte le istituzioni sono quelle che funzionano davvero. Io resto in Calabria" ha ribadito Callipo.