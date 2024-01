Crotone-Francavilla, il rimpianto di Zauli: "Non certo la nostra migliore partita, ma potevamo vincerla"

La delusione è evidente, inutile mascherarla. E Lamberto Zauli non lo nasconde, perchè nel suo progetto la notte contro il Francavilla avrebbe dovuto portare altra dote di rilievo. E invece è arrivato un magro bottino, che però l’allenatore prende per buono, anche in virtù di una reazione che ha visto la squadra ribellarsi ad un responso che lo stava punendo in maniera ingenerosa: “LA conferma che le partite vanno giocate tutte e non sono affatto scontate. Sicuramente abbiamo fatto più fatica rispetto alle ultime uscite, e credo sia dovuto al fatto che per la prima volta dopo tanto tempo abbiamo giocato senza le due punte. La squadra in questo senso ha perso dei riferimenti, abbiamo sofferto questa condizione al cospetto di una squadra scorbutica e che ci ha messo in difficoltà. Il primo tempo abbiamo fatto poco, occupando poco l’area e girando spesso a vuoto mentre nel secondo tempo abbiamo cambiato passo e registro e con un pizzico di furbizia e scaltrezza avremmo potuto anche vincerla”. La rete di Tribuzzi ha evitato un capitombolo completo, ma è chiaro che il pareggio soddisfa poco l’allenatore in ottica classifica: “Speravamo in qualcosa di più – ammette – ma alla squadra ho poco da rimproverare. Abbiamo giocato nella loro metà campo per tutta la partita, facendo fatica a trovare i nostri vertici e concludendo poco. Il loro gol ci ha frastornati, ma siamo stati bravi a rimediarla e nel finale siamo andati più noi che loro vicini a vincerla. Sicuramente abbiamo fatto peggio di altre volte, soprattutto le più recenti, ma l’atteggiamento e la volontà erano quelle giuste”. Le tante assenze hanno evidentemente influito, ma Zauli non cerca alibi anche se ammette il disagio di dover correggere in extremis la formazione: “Purtroppo si sono verificare una serie di coincidenze sfortunate. Gomez avrei preferito non rischiarlo, ma in quel momento c’era bisogno di lui e fortunatamente a livello muscolare è andato tutto bene. Abbiamo perso Vuthaj per influenza e davanti eravamo in difficoltà a livello numerico, così come l’assenza di Gigliotti ha condizionato il nostro assetto difensivo e la squadra ne ha risentito. Sicuramente la rosa adesso è ridotta ma manca ancora una settimana abbondante di mercato e la società completerà le operazioni di acquisto laddove servono rinforzi. Arrivando ad avere due giocatori per reparto”.

La testa è comunque già rivolta al futuro: “Adesso dobbiamo voltare pagina e pensare alla doppia trasferta con Cerignola e Sorrento. Il mio auspicio è di avere una rosa sana e completa, perché in questa maniera possiamo giocarci al meglio tutte le partite che ci attendono”.