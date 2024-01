Magna Grecia Comics, Pesavento: una grande vetrina per i nostri giovani, largo alla scuole

"È una grande opportunità per il nostro territorio e per i nostri ragazzi" scrive il direttore artistico del Magna Grecia Comics in programma dal 23 al 25 febbraio prossimi a Le Castella con la partecipazione "di fumettisti e sceneggiatori di fama internazionale. Tra gli intenti che hanno sostanziato l’ideazione dell’evento - spiega Romano Pesavento - una particolare attenzione è stata rivolta al mondo dei giovani e della scuola calabrese. L’iniziativa prevede l’istallazione di stand per tutti gli operatori ed espositori che vogliano proporsi seguendo quanto previsto dalle indicazioni correlate alla kermesse. Gli stand comprensivi di tavolo e sedie messi a disposizione sono gratuiti, ma l’allestimento degli stessi dovrà essere curato dalle scuole".