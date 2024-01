Cirò Marina, fucile a canne mozze nascosto in garage: arrestato

CIRO' MARINA - un uomo di 66 anni è stato arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso di una doppietta calibro 12 e un fucile con la canna mozzata e ventitré cartucce. La scoperta è avvenuta al seguito di una perquisizione domiciliare di iniziativa. Le armi e le munizioni erano nascoste nel garage di casa dell'uomo che, dopo averle avvolte in un panno, le aveva riposte sopra un armadio. Peraltro ad un fucile erano state mozzate le canne per aumentarne le potenzialità offensive. Per il sessantenne sono scattate le manette, dovendo rispondere della detenzione di un’arma alterata e di ricettazione. Il Tribunale di Crotone, nella giornata del 19 gennaio, ha convalidato l’arresto.