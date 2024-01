Family Hotel, avviso pubblico della Regione: 16 milioni per alberghi a misura di bambino

Si chiama Family Hotel l'avviso pubblico con il quale la Regione Calabria ha messo 16 milioni di euro sul piatto per per l’ammodernamento, l’adeguamento e la rifunzionalizzazione delle strutture ricettive alberghiere in funzione delle esigenze di famiglie con bambini e neonati al seguito. Il contributo, a valere sul Pr Calabria Fesr Fse+ 2021-2027, viene concesso in conto capitale per un investimento minimo ammissibile di 400.000 euro e per un massimo di 1.500.000, e deve essere realizzato entro 24 mesi dalla concessione delle agevolazioni.