Kroton Nuoto, ottimo responso per gli Esordienti B al debutto assoluto di Lamezia Terme

Prime gare stagionali per gli Esordienti B della Kroton Nuoto, impegnati domenica scorsa a Lamezia Terme. Ottime prestazioni dei più piccoli, che per la prima volta hanno affrontato delle competizioni ufficiali, senza lasciarsi condizionare dall’emozione e offrendo il meglio di loro stessi. I giovanissimi crotonesi hanno affrontato la competizione con grande spirito di squadra, aiutandosi e sostenendosi a vicenda, facendo registrare anche a livello personale degli ottimi riscontri cronometrici. Grande soddisfazione per i tecnici Giada Maiorano e Antonio Proietto, che stanno accompagnando i ragazzi nel loro percorso di crescita, che ormai li vede migliorare mese dopo mese in maniera costante da ogni punto di vista.

“A Lamezia Terme – afferma il responsabile tecnico della Kroton Nuoto, Roberto Fantasia – sono arrivati risultati che ci rincuorano molto. Abbiamo rifondato totalmente il nostro settore giovanile, i ragazzi nonostante la giovane età si allenano con grande passione e motivazione e questo ci spinge e fare sempre meglio. Siamo sempre stati un punto di riferimento nel panorama natatorio regionale e vogliamo confermarci sui livelli di sempre. Sarà un percorso lungo, ma allo stesso tempo molto stimolante per tutti noi”.