Il sindacato pensionati della Cgil inaugura a via Pantusa lo sportello Spazio Donna

Nasce lo sportello Spazio Donna, luogo deputato a centro di ascolto e accoglienza per favorire l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro, promuovere la parità tra i sessi e sollecitare nuove politiche e azioni attente alle dimensioni di genere. Il taglio del nastro è in programma giovedì 25 gennaio alle ore 12.15 nello Spazio Spi (il sindacato pensionati italiani) della sede Cgil in via Pantusa.

Spazio Donna nasce su sollecitazione del Coordinamento Donne Spi Calabria, di concerto con Spi Cgil Calabria e Spi Area vasta. Si tratta di un un progetto di forte impatto sociale che guarda ai temi di genere" e si avvale della "collaborazione della cooperativa Noemi e dell'associazione Baubó, realtà che da tempo operano sul territorio crotonese in difesa delle donne" spiega una nota del sindacato pensionati

Lo sportello, sarà operativo tutti i mercoledì dalle 15 alle 18, "all'interno le donne troveranno, tra l'altro, assistenza legale e previdenziale e potranno conoscere e rivendicare i propri diritti contro gli stereotipi di genere" aggiunge la nota, ricordnando che l'iniziativa si avvale altresì della sinergia tra Auser , Spi Cgil Area vasta, Funzione pubblica Cgil Area vasta e professioniste.