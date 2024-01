Naufragio Cutro, al processo sfilano i primi testimoni

CROTONE - “Siamo stati allertati dalla centrale operativa alle 4,15 per un presunto sbarco nel golfo di Squillace e siamo arrivati sulla spiaggia di Steccato di Cutro alle 5 del mattino. Era completamente buio ed abbiamo visto subito un corpo senza vita e poi, continuando a camminare sulla spiaggia ne abbiamo tirati fuori dall'acqua decine”. Sono le parole del vicebrigadiere Gianrocco Chievoli durante la testimonianza resa all'udienza del processo contro i presunti scafisti del caicco che la mattina del 26 febbraio è naufragato a poche decine di metri dalla spiaggia di Steccato causando 94 morti, tra cui 35 minori, e decine di dispersi. Il vicebrigadiere è stato il primo testimone sentito nel processo nei confronti di Sami Fuat, turco di 50 anni, Khalid Arslan, di 25 anni, e Ishaq Hassnan, di 22 anni entrambi pakistani accusati di naufragio colposo, favoreggiamento all'immigrazione clandestina e morte in conseguenza del favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Un quarto imputato per gli stessi reati, Gun Ufuk, turco di 38 anni, ha scelto il rito abbreviato.

Il primo ad arrivare

Il militare dell'Arma è stato il primo ad arrivare sulla spiaggia: “Dopo aver tirato fuori i cadaveri dell'acqua per evitare che venissero risucchiati in mare, abbiamo visto i resti della barca e c'erano oltre a tanti morti anche delle persone vive. Ci siamo tuffati col il collega ed abbiamo aiutati una ventina di persone a mettersi in salvo. Sinceramente non so quanti fossero”. Il racconto del vicebrigadiere in aula, anche attraverso le domande dell'avvocato di parte civile, Francesco Verri, è servito più che al processo contro gli scafisti, a mettere in evidenza i tempi dei soccorsi sui cui ritardi c'è un fascicolo parallelo aperto dalla Procura che, da indiscrezioni, dovrebbe concludere le indagini a breve probabilmente entro l'anniversario del naufragio: “Eravamo impegnati a Rocca di Neto (comune distante circa 50 km dal luogo del naufragio, ndr) quando siamo stati avvisati dello sbarco. Erano le 4,15 e siamo arrivati alle 5. Non ci avevano preallertati che ci potesse essere uno sbarco. Da quando avevo preso servizio, da mezzanotte, nessuno ci aveva avvertito che stava per arrivare una barca di migranti. Appena arrivati sulla spiaggia ci siamo resi conto della gravità della situazione ed abbiamo chiesto rinforzi. La prima pattuglia di colleghi di Botricello l'ho vista circa 40 minuti dopo”.

Il medico legale

“La causa della morte di gran parte dei cadaveri esaminati è stata l'asfissia”. Lo ha detto al collegio penale del Tribunale di Crotone il medico legale, Massimo Rizzo, nel corso dell'udienza del processo contro i presunti scafisti del caicco che la mattina del 26 febbraio 2023 è naufragato a poche decine di metri dalla spiaggia di Steccato causando 94 morti, tra cui 35 minori, e decine di dispersi. Rizzo che ha coordinato il soccorso dei sopravvissuti ed il recupero delle salme, ha spiegato di aver svolto l'esame necroscopico con tecniche che si utilizzano per i mass disaster. “Le salme delle persone che affogano hanno tempi di putrefazione triplicati e bisogna esaminarle subito per raccogliere elementi identificativi e sulle cause della morte”. Rispondendo alle domande dell'avvocato di parte civile, Francesco Verri, che chiedeva se ci fossero stati morti per ipotermia per essere rimasti a lungo in acqua, il medico ha però ammesso spiegato: “L'ipotermia può aver provocato attacchi di panico che a loro volta possono aver determinato l’annegamento ‘in emersione’ dei migranti”. La domanda serviva per mettere a fuoco la rilevanza di eventuali ritardi nei soccorsi in mare visto che risulta, ha ricordato Verri, che la Guardia Costiera sia intervenuta in mare quasi tre ore dopo il naufragio recuperando due persone vive e una terza, un bambino, morta.

L'ammiraglio Carannante

Al banco dei testimoni è andato anche l'ammiraglio Salvatore Carannante che ha redatto la perizia tecnica per conto della Procura di Crotone. Nessuna domanda dalle parti a Carannante che ha confermato la sua perizia nella quale si sostiene principalmente che i dati di Frontex su rotta e velocità del caicco erano “approssimativi se non fuorvianti” e che con quelle indicazioni la barca “con i possibili migranti sarebbe dovuta giungere nella zona della baia di Copanello, quindi ben più a Sud-Ovest di Steccato di Cutro”.