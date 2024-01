Processo per il naufragio di Cutro, imputato scrive ai giudici: sono innocente

Fuat, che in Turchia ad Izmir aveva un'impresa di pulizie ed ha scritto anche un romanzo dal titolo “Amante del mare”, chiede ai giudici: “Evitate di fare accuse infondate e oscure. Ho già affrontato quattro diverse accuse, ognuna accompagnata da decisioni che mi sono state notificate. Queste accuse includono i ruoli di capitano, primo ufficiale, organizzatore. La mia salute è compromessa, il mio cuore mi fa soffrire. Non ho consultato un medico, poiché sono convinto che la cura per la mia malattia risieda in me stesso. In questi momenti difficili, cerco di placare il fuoco nel mio cuore bevendo acqua ghiacciata. Vi prego, non siate la causa della mia scomparsa. Nel mondo ci sono ancora persone che amo”.