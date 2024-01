Protesta agricoltori: blocchi sulla statale 106, impossibile entrare e uscire da Crotone

Da questa mattina è quasi impossibile entrare e uscire da Crotone a causa della protesta degli agricoltori iniziata nella giornata di ieri e proseguita anche oggi. Camion e trattori stazionano lungo la strada statale 106 ai due ingressi della città, quello nord nella zona di Passovecchio e quello sud in località Poggio Pudano. Una delegazione di agricoltori si è recata in Prefettura mentre altri partecipanti alla protesta in mattinata dovrebbero giungere alla cittadella regionale insieme ad altri gruppi di agricoltori che stanno manifestando in varie parti della Calabria.

Al Passovecchio questa mattina si è recato il sindaco di Crotone Enzo Voce dove ha incontrato gli agricoltori. “Era doveroso manifestare la solidarietà ad un comparto importante per il nostro territorio, che già soffre da tempo e che vede pregiudicato il suo futuro" ha dichiarato Voce. "Ho incontrato padri di famiglia, lavoratori che mi hanno manifestato le loro difficoltà. Le istituzioni debbono essere al loro fianco. Ho invitato i miei colleghi sindaci della provincia ad essere presenti domani mattina al sit in che è in corso. Non intendiamo strumentalizzare la protesta ma portarla sui tavoli regionali e nazionali” ha concluso il sindaco di Crotone.