Protesta agricoltori, Prefetto Ferraro: 'Stop ai blocchi sulla statale 106' presto un tavolo tecnico con Occhiuto

CROTONE - I camion e trattori che stazionano lungo la strada statale 106 ai due ingressi della città, quello nord nella zona di Passovecchio e quello sud in località Poggio Pudano, dovranno fermare la loro protesta. E’ questo infatti ‘l’accordo’ con il prefetto Franca Ferraro che ha accolto nei suoi uffici una delegazione di agricoltori che stamattina, 23 gernnaio, si è recata in Prefettura per discutere delle problematiche legate al settore. Presenti anche il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, il Questore Marco Giambra e il vice presidente della Provincia di Crotone, Fabio Manica.

“L’incontro con il Prefetto è andato bene – spiega Pietro Rossi, che in rappresentanza degli agricoltori ha partecipato all’incontro con Ferraro -. Un incontro con le istituzioni locali e le tante persone che per noi si sono messe a disposizione. Ringrazio infatti il Prefetto che ha accolto le nostre problematiche. Ora, però, dobbiamo togliere il blocco e i mezzi che stanno creando disagio ai cittadini”. La richiesta dei rappresentanti dei lavoratori è stata quella di indire un tavolo tecnico alla presenza del Governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. A tal proposito “il sindaco di Crotone e tutti quelli dei comuni della provincia si faranno promotori dell’incontro con Occhiuto”.

I tempi dell'incontro non sono stati stabiliti ma, tra qualche ora, la viabilità sulle strade riprenderà a scorrere senza blocchi di automezzi pesanti. Gli agricoltori non si fermeranno e continueranno a protestare, pacificamente, stanziando nel piazzale in località Passovecchio. Nella mattina del 24 gennaio previsto un incontro con il sindaco Voce e gli altri sindaci del circondario, che si terrà proprio tra i lavoratori in protesta, per capire come sostenere i lavoratori in difficoltà. “Domani capiremo insieme agli altri sindaci quale iniziativa intraprendere per coinvolgere il Governatore – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Voce – ma è lui che poi dovrà portare ai tavoli nazionali le problematiche degli agricoltori”.