Museo Pitagora, viaggio nel misterioso mondo delle antefisse con Giuseppe Celsi del Gak

Secondo appuntamento con il corso di archeologia e storia organizzato dal Gruppo archeologico krotoniate in collaborazione con il consorzio Jobel. Giovedì 25 gennaio alle ore 18 nella consueta cornice del Museo e Giardini di Pitagora, Giuseppe Celsi intratterrà l'uditorio con una lezione sul tema Viaggio tra le Antefisse della Crotoniatide, con approfondimento sul tipo Artemis Bendis. Un affascinante excursus nel misterioso mondo delle antefisse, manufatti ornamentali, spesso decorati con raffigurazioni artistiche, posizionati sulle facciate di antichi edifici come templi o case. "Ci soffermeremo in particolare - spiega il direttore del Gak Vincenzo Fabiani - sul tipo Artemis Bendis, che rappresenta la dea con il suo distintivo copricapo leonino".

I culti di Bendis e di Artemis

Bendis, la dea tracia assimilata ad Artemis ad Atene, la celebre dea della caccia e signora degli animali, figlia di Zeus e Leto, nonché sorella gemella di Apollo.Questa ricerca è stata inizialmente avviata con l'obiettivo di svelare il significato e il contesto di alcuni reperti recuperati dal Gruppo archeologico Krotoniate prima che potessero essere distrutti o dispersi e consegnati all'Ufficio scavi di Crotone. La svolta decisiva si è avuta quando il Gak ha esteso il suo interesse ad altre antefisse rinvenute in vari contesti della Crotoniatide. "Ci siamo posti l'obiettivo di comprendere appieno la natura di queste antiche opere d'arte" aggiunge Fabiani, di capire "se i culti di Bendis, Artemis e Artemis Bendis, originari della Grecia, abbiano radici nella Crotoniatide. Esplorando la storia dalla Grecia alla Magna Grecia e alla Sicilia, abbiamo notato come tali culti subiscano trasformazioni e si adattino alle culture locali, assumendo significati e adattamenti unici".

Credenze e pratiche spirituali

La relazione dell'ingegnere Celsi, arricchita da immagini di reperti di straordinaria bellezza artistica appartenenti a diverse epoche e territori, svelerà il ruolo delle antefisse nel rivelare un contesto culturale unificante del passato. "Questi manufatti, testimonianze artistiche e rituali offrono uno sguardo visivo sulla vita quotidiana, le credenze e le pratiche spirituali di un'epoca ormai lontana" conclude il direttore del Gak, dando appuntamento a studiosi, appassionati e cultori della materia, giovedì prossimo nella struttura museale di parco Pignera.