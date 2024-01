Aeroporti calabresi, Cannizzaro: oltre ai voli Ryanair porta a Reggio anche un hub

La compagnia aerea Ryanair avrebbe nei suoi piani quello di aprire due nuove basi in Italia, tra cui una a Reggio Calabria. Lo rivela l’onorevole Francesco Cannizzaro, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera nonché coordinatore regionale del partito. "Ormai mancano solo i dettagli" aggiunge il parlamentare reggino, prima che diventi ufficiale quella che si prospetta cone "una notizia storica per Reggio e per la Calabria, frutto di una strategia mirata, messa in atto dal presidente Roberto Occhiuto sin dal suo insediamento alla guida della Regione”.

“Il nostro sistema aeroportuale, che rischiava il baratro dopo anni di gestioni opache e senza prospettiva, è stato non solo rimesso in sesto in pochi mesi, ma ora si sta anche posizionando tra i più dinamici del mercato nazionale" dice Cannizzaro. "Il consolidamento dell’aeroporto di Lamezia Terme, la ripartenza di Crotone, unitamente allo straordinario rilancio dello scalo di Reggio, pongono realmente le basi affinché la Calabria possa godere di nuove importanti opportunità sul piano del turismo nazionale e internazionale, oltre a consentire finalmente a tanti calabresi di godere di una nuova mobilità aerea, come mai era accaduto in passato".