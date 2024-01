Regione, ok al piano di promozione turistica ed all'aggiornamento di quello dei rifiuti

La Giunta regionale, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha adottato il Piano annuale di promozione turistica 2024. Il piano contiene le azioni da intraprendere per promuovere l’immagine della Calabria, in attuazione e in coerenza con gli obiettivi già individuati nel Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile 2023-2025.

Recependo i contenuti dell’avviso pubblico del Dipartimento politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, la Giunta ha delegato Occhiuto a inoltrare la manifestazione d’interesse per l’assunzione a tempo indeterminato nella dotazione organica della Cittadella di 50 funzionari da destinare esclusivamente alle politiche di coesione sociale: 25 unità di funzionario esperto in programmazione, gestione, rendicontazione e vigilanza dei fondi comunitari o in aiuti di Stato; 20 di funzionario tecnico-ingegnere; 2 di funzionario per la cooperazione europea e 3 per la transizione energetica.