Edilizia, firmato l'accordo sindacale per gli aumenti nei territori di Catanzaro, Crotone e Vibo

Dopo mesi di trattativa, è stato sottoscritto l'accordo sindacale per l'aumento salariale ai lavoratori delle aziende edili operanti sui territoro di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. L'accordo è stato raggiunto alla presenza dei rappresentanti di Fillea Cgil, Feneal Uil ed Ance, e riguarda circa 8000 addetti tra impiegati e operai. L'aumento varia dai 67,22 euro mensili per i lavoratori di 7° livello ai 34,41 euro per quelli di 1° livello. Agli importi, riconosciuti a titolo di Evr (elemento variabile della retribuzione) per l’anno 2024, è applicabile l’imposta sostitutiva ridotta, di cui all’art. 1, c. 18 legge n° 213 del 29.12.2023. L’aumento sarà erogato in busta paga in proporzione alle ore lavorate a partire da questo mese.