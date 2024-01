(FOTO GALLERY)Protesta agricoltori, una delegazione di lavoratori e sindaci in viaggio per Catanzaro: incontreranno l'assessore Gallo

CROTONE – Una delegazione di agricoltori, unitamente ai sindaci del crotonese e al presidente della Provincia Sergio Ferrari sono in viaggio verso Catanzaro per incontrare, attorno un tavolo tecnico, l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo.

Intanto, sempre nella mattina del 24 gennaio, le proteste non accennano a placarsi, nonostante gli agricoltori abbiano bloccato solo un breve tratto della strada statale 106 che ruota attorno località Passovecchio, rispettando di fatto gli accordi con il Prefetto di Crotone Franca Ferraro che ieri ha accolto una delegazione di lavoratori nei suoi uffici. Presenti accanto gli agricoltori i sindaci della provincia crotonese con tanto di fascia: Crotone, Mesoraca, Cutro, Casabona, Roccabernarda, Melissa, Rocca di Neto, Cirò, Cirò Marina, Pallagorio, Crucoli, Umbriatico, Scandale, Savelli, Isola di Capo Rizzuto ed anche il vice presidente Fabio Manica il Presidente della Provincia Sergio Ferrari. “Siamo qui per mostrare la nostra vicinanza agli agricoltori del crotonese – spiega il sindaco di Casabona Francesco Seminario - per la grave crisi dovuta all’aumento dei prezzi in generale e la guerra che sta incidendo sul caro materiale. Chiediamo che la Regione, la Comunità Europea e il Governo abbia più a cuore i bisogni degli agricoltori perchè senza loro, il territorio crotonese rischia di morire”. E’ dello stesso parere il sindaco di Mesoraca, Annibale Parise perché “il nostro è un paese a vocazione agricola e noi siamo qui per sostenere la loro battaglia . L’agricoltura è messa in ginocchio da politiche sbagliate, a livello nazionale, regionale e comunitario, quindi sentire il grido d’allarme di questi lavoratori che portano il buon cibo sulle nostre tavole fa veramente impressione. E’ giusto che loro protestino per i propri diritti”.

“Vogliamo portare la solidarietà agli agricoltori – dice il sindaco di Roccabernarda, Luigi Foresta -. Ormai la campagna di scioperi si è diffusa in tutta Italia per dire no a questa politica comunitaria che non aiuta l’agricoltura che è la risorsa principale di questo territorio. Siamo qui e ci saremo anche per i prossimi appuntamenti a sostegno della categoria”. "Questo è un territorio sofferente - dichiara Antonio Ceraso, sindaco di Cutro - l'unica risorsa che può dare un minimo di ristoro è l'agricoltura e se viene meno c'è poco da sperare. Bisogna capire come gestire i meccanismi della globalizzazione dove i prodotti delle altre nazioni vengono venduti qui, sottocosto, indebolendo le produzioni e la vendita dei prodotti locali".